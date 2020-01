Szybki wypad? Zobacz najciekawsze oferty noclegów w Krakowie

Polskie miasto, które nie śpi. Miejsce wielkich wydarzeń historycznych – dawniej, a teraz – kulturalnych. Kraków to miasto, w którym nie wypada nie bywać. Przedstawiamy najciekawsze oferty noclegów na najbliższe tygodnie. Za niektóre z nich zapłacimy nawet jedną czwartą ceny.

Kraków na weekend to świetna opcja dla dwojga (iStock.com)

Nie tylko smok...

Urokliwa architektura, doskonała oferta wielu restauracji, w których aż trudno nie spotkać kogoś sławnego. Doskonała infrastruktura turystyczna to także ogromny plus. Bez względu na to, czy interesuje was nocleg na klimatycznym Kazimierzu, czy bliskość serca miasta – Starego Miasta i Rynku Głównego – na pewno coś się znajdzie. Tradycje uniwersyteckie, miejsce, gdzie tzw. kultura kawiarniana ma najlepsze tradycje, a także spacery malowniczymi uliczkami – atmosferę Krakowa warto poczuć.

Sprytny turysta nie przepłaca – ruszamy do Krakowa

Wydatek rzędu 400 do 700 zł za jedna noc w nowoczesnym, atrakcyjnym apartamencie to sporo. Dzięki promocyjnym cenom, taką wycieczkę np. na weekend uda nam się w najbliższych miesiącach zarezerwować nawet do 82 proc. taniej. Tańsza oferta na noclegi jest szczególnie atrakcyjna teraz – w czasie ferii zimowych. Warto się jednak spieszyć, bo liczba noclegów w atrakcyjnej cenie jest ograniczona. Przykładowo: za pokój 2-osobowy przez 2 noce (z weekendem) zapłacimy nawet niecałe 300 zł zamiast 1700-1800 zł. Aż szkoda nie skorzystać.

Tańszy hotel można wykorzystać jako sposób na oszczędność lub sposobność do... przedłużenia planowanej wizyty w tym mieście. Warto wiedzieć, że docenił je w swoim corocznym plebiscycie "New York Times". Kraków to jedno z 52 miejsc, które warto, a nawet trzeba odwiedzić w 2020 roku według czytelników tego renomowanego czasopisma.

Kierunek? Małopolskie!

Oferta noclegów w Krakowie to duża różnorodność opcji. Zarówno zwolennicy pełnej swobody w korzystaniu z obiektu, jak i turyści chcący spędzać miło czas bez troski o np. śniadanie, budzenie na czas czy zamówienie taksówki przez profesjonalną obsługę znajdą coś dla siebie. Wyjątkowy apartament na weekend we dwoje dopasujemy nawet do preferowanego stylu... wystroju wnętrza, a hotel można dobrać pod kątem dostępności np. siłowni. Kilka dni w zabytkowej kamienicy zaadaptowanej na urokliwy pensjonat także będzie przyjemną formą relaksu.