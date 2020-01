Kraków na prestiżowej liście miast. NY Times docenił Polskę

Polskie miasto znalazło się na prestiżowej liście New York Timesa "52 places to visit in 2020". Zachwyciła ich historia Krakowa i to, jak walczą z zanieczyszczeniem powietrza.

Kraków docenione m.in. za wygląd miasta (Shutterstock.com, Fot: Mitzo)

Na początku każdego roku amerykański New York Times publikuje listę 52 miejsc na świecie, które poleca, jako konieczne do odwiedzenia. Prace nad tegoroczną listą rozpoczęły się we wrześniu.

"Gdzie byście pojechali, gdybyście mogli wybrać jakiekolwiek miejsce na świecie?" - takie pytanie zadała swojemu zespołowi Amy Virshup z redakcji New York Times Travel. Poprosiła stałych współpracowników, ale także zagranicznych i krajowych korespondentów The Times, o zasugerowanie miejsc, które wydawały się świeże i atrakcyjne. "Pytaliśmy podróżników o ich plany na 2020 r., a specjalistów od podróży o to, co ich ekscytuje. Nie wystarczyło nam, aby miejsce było piękne, niesamowite i znaczące kulturowo. By umieścić je na naszej liście zawsze odpowiadamy sobie na pytanie - dlaczego teraz, dlaczego właśnie to miejsce w tym roku?" - opisuje Amy Virshup.

Podczas tworzenia listy dziennikarze brali szczególnie pod uwagę zrównoważony rozwój i historię. A każdy wybór solidnie argumentowali. "W ciągu ostatniego roku świat podróżników obudził się i nareszcie patrzy inaczej na konsekwencje zmian klimatu i ich wkład w globalne ocieplenie, a także na pytania dotyczące nadmiernej turystyki" - dodaje Amjy Virshup.

I tak np. na liście jest Waszyngton, który w tym roku świętuje stulecie uzyskania prawa do głosowania przez kobiety. Znajdziemy też Tokyo, które jest tegorocznym gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpijskich czy Wyspy Bahama, które potrzebują maksymalnego wsparcia turystów po ubiegłorocznym huraganie.

Na liście są też m.in.: Grenlandia Sycylia, Salzburg, zachodnia Szwecja czy Minorca. Ale, co dla nas najważniejsze, na czternastym miejscu uplasował się Kraków!

"Drugie co do wielkości miasto w Polsce, w dużej mierze oszczędzone od zniszczenia II wojny światowej, ma nienaruszone średniowieczne centrum miasta, które jest jednym z największych w Europie. Słynie z katedr, historii żydowskiej, kultury kawiarnianej i bogatego życia uniwersyteckiego, a także z wyjątkowych miejsc, takich jak kopalnia soli w Wieliczce, która jest podziemnym labiryntem z XIII wieku, wypełnionym korytarzami, kaplicami i posągami. Wszystkie rzeźbione z soli" - tak opisywany jest Kraków w zestawieniu.

Nie zabrakło też kilku zdań na temat zanieczyszczeń powietrza w mieście i tego jak się z nimi walczy - co bardzo doceniono.

"Niestety Kraków ucierpiał z powodu jednego z najgorszych zanieczyszczeń powietrza w Europie. Dzielnica Nowa Huta w Krakowie, zbudowana w 1949 r., jako wzorcowa osada socjalistyczna, produkowała kiedyś siedem milionów ton stali rocznie. Przez lata kwaśne deszcze ze spalania paliw kopalnych i drewna uszkadzały średniowieczną kamieniarkę miasta. Ostatnio Kraków zaczął wprowadzać zmiany w celu poprawy jakości powietrza zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W 2019 r. Stało się pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło zakaz spalania węgla i drewna. Do końca 2020 r. rozlokuje flotę elektrycznych autobusów w najbardziej zanieczyszczonych częściach miasta. Otwiera także szereg parków wzdłuż dopływów Wisły, takich jak Reduta Park, pierwsza w Krakowie zaprojektowana przez mieszkańców przestrzeń wspólna. Planowane są inne inicjatywy zazieleniania, takie jak las miejski" - napisał Peter Kujawinski z NYT.

Kraków już nie pierwszy raz jest polecany przez zagraniczne media. Miasto często polecane jest na tani wyjazd weekendowy, jako najpiękniejsze miejsce w Polsce lub najbardziej klimatyczne w Europie. Nie mamy zamiaru z tym dyskutować.

