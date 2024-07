Szykuje się nowy turystyczny hit? Kraj promuje swoje własne "Hawaje"

Na uwagę zasługuje m.in. Bukchon, wioska w Seulu. Miejsce to przyciąga ok. 1,5 miliona turystów rocznie. Bukchon to historyczna wioska położona między pałacami Gyeongbokgung i Changdeokgung, pełna wąskich uliczek i tradycyjnych domów. Jest to również centrum kultury, gdzie można wziąć udział w warsztatach rzemieślniczych, odwiedzić galerie sztuki i spróbować tradycyjnej koreańskiej herbaty.