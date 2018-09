Tajemnica Jeziora Erie rozwiązana. Opanowały je sinice

Satelita o nazwie Landsat 8 wykonał zdjęcie północnoamerykańskiego Jeziora Erie. Na fotografii widać, że akwen ma intensywnie zieloną barwę, dlatego sprawą zajęli się badacze. Rozwiązanie zagadki okazało się banalnie proste.

Jezioro Erie jest czwartym co do wielkości z pięciu Wielkich Jezior w Ameryce Północnej. Przez jego środek biegnie granica między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, natomiast na jego wschodnim końcu wypływa z niego rzeka Niagara. Obserwując akwen z góry można odnieść wrażenie, że ktoś wlał do niego zieloną farbę. Gdy naukowcy otrzymali zdjęcia wykonane przez satelitę Landsat 8, postanowili przyjrzeć się sprawie.