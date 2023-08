Tajemnicza krypta w podziemiach uczelni. Nie wolno jej otwierać do... 8113 roku

Co znajduje się wewnątrz krypty?

Wśród przedmiotów, które zostały włożone do komory, znajdują się m.in. ołówek automatyczny, pióro wieczne i otwieracz do puszek, a także próbki nasion, nić dentystyczna, kobieca torebka z typową zawartością, niektóre płyty Artiego Shawa, toster elektryczny, smoczek, butelka piwa Budweiser zamknięta w specjalnym materiale do konserwacji, ręczna maszyna do pisania, radio, kasownik biurowy oraz elektryczna maszyna do szycia, kilka zabawek dla dzieci, miniaturowe reprodukcje niektórych słynnych rzeźb.