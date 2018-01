Tajemnicza "wyspa umarłych". Naukowcy dokonali na niej kolejnego odkrycia

Wyspa Beacon jest jedną z najbardziej tajemniczych spośród dziesiątek, okalających wybrzeża Australii. Naukowcy znaleźli na niej zbiorowy grób holenderskich pasażerów. Prawdopodobnie padli ofiarą kupca, chcącego stworzyć swoje własne królestwo. Jednak część szkieletów ludzkich nie należy do przybyszy z Europy. Badacze dotychczas sądzili, że przed rozbitkami nikt tu wcześniej nie mieszkał.

Dokładnie 27 października 1628 r. statek "Batavia" wypłynął z portu na wyspie Texel w Holandii w kierunku Batavii, czyli obecnej obecna Dżakarty. To była ogromna wyprawa. Na pokładzie znajdowały się tony ładunków i ok. 350 pasażerów. Morskiego giganta konwojowało 7 mniejszych statków.

Kilkumiesięczna podróż mogłaby minąć bez większych ekscesów, jednak François Pelsaert, stojący na czele wyprawy, zaczął podejrzewać skippera Adriaena Jacobsza o chęć przejęcia statku. Gdy Pelsaert zachorował na gorączkę, skipper skorzystał z okazji i zboczył z kursu. W nocy z 3 na 4 czerwca 1629 r. statek wpłynął na rafę, ok. 50 km od zachodniego wybrzeża Australii .

Grupą ok. 250 osób na wyspie Beacon kierował według zapisków kupiec Jeronimus Cornelisz. Jednak władza uderzyła mu do głowy i szybko stwierdził, że chce założyć nowe królestwo. Aby podporządkować sobie ocalałych, obmyślił plan. Zebrał grupę najsilniejszych mężczyzn i popłynął z nimi łódką na pobliską wyspę w poszukiwaniu wody pitnej i prowiantu. Tam ich zostawił i wrócił powrotem, skazując niemal na pewną śmierć.

Gdy wrócił, na jego rozkaz lojalni zwolennicy zabijali każdego, kto jego zdaniem stwarzał zagrożenie. Łącznie na jego rozkaz zostało zabitych co najmniej 110 mężczyzn, kobiet i dzieci. Okazało się, że żołnierze pozostawieni na sąsiedniej wyspie przeżyli, ponieważ była na niej zarówno woda zdatna do picia, jak i pokarm. Gdy Cornelisz dowiedział się o tym, postanowił ich zaatakować. Ci jednak nie darowali mu tego, co zrobił. Zabili samozwańczego króla i jego poddanych.