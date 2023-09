Tajemnicze głazy, opuszczone zamki i przysmaki nie z tej ziemi. To miejsce w Polsce powinien odwiedzić każdy

Dziś to urocza atrakcja turystyczna, z którą można obcować tylko tutaj. Kanał liczy ponad 80 km, łączy jezioro Drużno z Jeziorakiem i rzeką Drwęcą. Przykładowe trasy to Buczyniec - Elbląg - Buczyniec (ok. 5 godzin) czy Buczyniec - Oleśnica - Buczyniec (3 godziny). Jest to doskonały i właściwie dosłowny przykład na turystykę w duchu slow. Podróż umilają oczywiście widoki jak i opowieści kapitana. To doskonały pomysł dla grup, które w tym czasie mogą się zintegrować. Jesteście żądni bardziej aktywnej formy wypoczynku? Kanał to także świetne miejsce na spływ kajakiem, a niektóre firmy organizują spływy dwudniowe.