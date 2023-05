Tajemnicze namioty nad Morskim Okiem. "Nie podchodźcie i nie dotykajcie"

W jednym z najpopularniejszych miejsc w Tatrach pojawiły się tajemnicze namioty. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego tłumaczą, po co zostały one rozstawione w okolicach Morskiego Oka. "Śpieszymy z wyjaśnieniem i prosimy, by do namiotów nie podchodzić i nie dotykać ich" - czytamy w komunikacie TPN.