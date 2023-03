Nowe przepisy uderzą w polskich górali. Przestaną wozić turystów nad Morskie Oko?

- Do tej pory konie z Morskiego Oka nie przestały trafiać do rzeźni. Najczęściej trafiają one do Słomnik albo Rawicza. W tym pierwszym przypadku to ponad 130 km dystansu, w drugim ponad 400 km - tłumaczy Anna Plaszczyk. - Z kolei transport do Włoch czy Niemiec to z Zakopanego ponad osiem godzin jazdy. Po zmianach w prawie nie będą one mogły być przewożone na tak duże odległości - dodaje aktywistka.