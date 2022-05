Tajemnicze oznaczenia na drzewach. "Serio nie ma innego sposobu?"

Burza pod postem Lasów Państwowych

Internauci nie mają oczywiście nic przeciwko ochronie biocenotycznych drzew, ale wielu z nich ma zastrzeżenia co do ich oznaczenia. "Trudno byłoby wymyślić sposób na mocniejsze zeszpecenie i odebranie walorów krajobrazowych tym nielicznym spośród szczególnie wartościowych, które wspaniałomyślnie postanawiacie oszczędzić", "Brzydko to wygląda", "Niezbyt to estetyczne", "Ale serio nie ma innego sposobu?".