Takiego basenu jeszcze nie było. Infinity edge w Londynie nie będzie miał nawet... wejścia

Londyn ma mieć nowy drapacz chmur. Na dachu 220-metrowego Infinity London znajdzie się basen, z którego roztaczał się będzie widok na całe miasto. Pływający będą mieli wrażenie unoszenia się w niekończącym się zbiorniku wody.

Jednak największym problemem, który do pokonania mieli inżynierowie, jest sposób wchodzenia do basenu. Ostatecznie zdecydowano się na rozwiązanie wzorowane na wejściu do okrętu podwodnego. Kręcone schody będą wysuwały się z dna, by umożliwić wejście lub wyjście na żądanie użytkownika, a w pozostałych chwilach nie zakłócać nieskazitelnej formy basenu.