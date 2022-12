Tam północ wybije szybciej. Polka zdradza, jak witają Nowy Rok

Samo wejście w Nowy Rok ma dla mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni wymiar symboliczny. Japończycy wierzą, że nadejście "nowego" daje im szansę na rozpoczęcie lepszego życia i pozbycie się dotychczasowych problemów. Gruntowne porządki w domu i usunięcie starych, nieużywanych od dawna przedmiotów ma im to ułatwić. Na drzwiach domów pojawiają się wówczas dekoracje, wykonane m.in. z sosny i bambusa, które to mają za zadanie odpędzać zło i służą jako punkt orientacyjny dla bogów. Bardzo wiele osób bierze w tym czasie wolne. - Rzeczywiście, wielu Japończyków jest na urlopie od 29 grudnia i wraca do pracy dopiero około 5 stycznia - potwierdza Paulina. Niedługo przed ostatnią nocą w roku, Japończycy przystępują do mochi tsuki - czyli ubijania ciasta ryżowego. Co ciekawe, nigdy nie robią tego 29-go grudnia, bo liczba 9 kojarzy im się z pechem.