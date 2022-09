Ta japońska plaża przyciąga tłumy turystów. Można na niej zrobić wyjątkowe zdjęcia

Plaża Chichibugahama znajdująca się na japońskiej wyspie Shikoku została oznaczona na Instagramie ponad 175 tys. razy, a tylko w 2019 roku odwiedziło ją ok. 460 tys. osób. Miejsce to bywa porównywane do solnisk Salar de Uyuni w Boliwii, które w porze deszczowej gwarantują podobne efekty wizualne.