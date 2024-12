Tam święta trwają tylko jeden dzień. Przemierzają tysiące kilometrów

Wydatki na podróże wewnątrzkrajowe to ważna część świątecznego budżetu Amerykanów, który co roku analizują firmy sondażowe. Raport firmy Talker Research przewiduje, że w tym roku wyniesie on średnio 2 tys. dolarów miesięcznie na osobę (w przeliczeniu na złotówki to ponad 8,2 tys.), z czego koszty podróży to 846 dolarów, czyli blisko 3,5 tys. zł (wyjazd planuje 64 proc. respondentów).