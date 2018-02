Tanie wakacje nad morzem za granicą. Jaki kierunek wybrać?

Mamy świetną wiadomość na nadchodzącą wiosnę! Przygotowaliśmy najlepsze oferty ciepłych wakacji nad morzem za granicą. I do tego każda z nich poniżej 2 tys. zł za osobę, razem z przelotami, transferami oraz pełnym wyżywieniem w komfortowej formule all inclusive. Zainteresowani?

Turcja – niedrogi wakacyjny raj przez cały rok

W atrakcyjnych cenach w Turcji wypoczniemy zarówno w najgorętszych, jak i w nieco chłodniejszych miesiącach w roku. Warto zacząć przygodę z tym fascynującym krajem już niebawem i naładować baterie słoneczne po długiej, chłodnej, polskiej zimie. Od kwietnia temperatury w Turcji w ciągu dnia nie spadają poniżej 21 st. C, woda morska ma natomiast przyjemną temperaturę 17 st. C. Wybierajmy ciekawą okolicę, dobrze skomunikowaną, z dużą ilością barów, restauracji i obiekty z bezpłatnym internetem, ofertą sportową oraz rozrywkową dla osób w każdym wieku.

Egipt – last minute i nie tylko

Wakacje w Egipcie to coś dla osób kochających słońce. Cudowne, piaszczyste, szerokie plaże, czyste i ciepłe Morze Czerwone, możliwość uprawiania sportów wodnych czy nurkowania przy bajecznych rafach koralowych nigdy się nie znudzą. Jeśli dołączymy do tego pewną pogodę, brak opadów deszczu i wysoka liczbę godzin słonecznych dziennie otrzymamy wizję urlopowego raju. W którym dodatkowo naprawdę jest co zwiedzać. Od końca marca w Egipcie słupek rtęci w ciągu dnia nie spada poniżej 30 kreski, od maja nocą poniżej 20 st. C.