Tatry. Szczepionka przeciw wściekliźnie w lasach. Łatwo pomylić ją ze śmieciem

Na opublikowanym na Facebooku wideo zobaczyć można, jak leśniczy Grzegorz Bryniarski na szlaku w pobliżu Morskiego Oka znajduje coś, co na pierwszy rzut oka wygląda, jak śmieć pozostawiony przez turystów. "Podobny troszkę do zasobnika do jednorazowej śmietanki do kawy" - mówi leśniczy i tłumaczy dalej, że to pojemnik, w którym była szczepionka przeciwko wściekliźnie.