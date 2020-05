Zoo w Indonezji planuje uśmiercić część zwierząt. "Nie ma innego wyjścia"

Zoo planuje pozbawić życia część zwierząt, aby uratować inne, jeżeli w kolejnych miesiącach nie będzie w stanie zapewnić im wystarczającej ilości pożywienia. Jak wyjaśnia "TVN Meteo", mowa m.in. o wiekowych przedstawicielach jednego z gatunków jelenia czy wybranych gatunkach ptaków. Wszystko po to, aby uratować tygrysa sumatrzańskiego i lamparta jawajskiego. Zwierzęta te znajdują się na liście zagrożonych gatunków i potrzebują dużych ilości mięsa, aby przetrwać.

Ogrody zoologiczne potrzebują większego wsparcia

- Może nas czekać najczarniejszy scenariusz - powiedział rzecznik ogrodu zoologicznego Sulhan Sayfi'i. Dodał, że w tej chwili, aby utrzymać zwierzęta, ogród korzysta z darowizn. Wcześniej dochody zoo oscylowały w wysokości ok. 80 tys. dol. miesięcznie. Jednak z powodu epidemii koronawirusa spadły niemal do zera. Natomiast uzyskanie pomocy finansowej ze strony rządu jest trudne i trwa miesiącami. Wpływ na to mają m.in. skompilowane procedury i nadmierna biurokracja.