Tattoo Konwent powraca do Łodzi

Program pełen atrakcji

Konwent w Łodzi odwiedzą trzy polskie zespoły – Mapa, Black Stocking i Bulbulators. Pierwszy z nich w ciekawy sposób łączy muzykę alternatywną z elektroniczną, a intrygujący wokal Magdy Pasierskiej znanej szerszej publiczności z projektu Me Myself and I dobrze dopełnia tę mieszankę. Black Stocking to z kolei młody zespół, który od 2021 roku rozgrzewa publiczność energetycznym rock’n’rollem. Punk rockowa grupa Bulbulators może poszczycić się ponad 30-letnią karierą, wieloma koncertami na całym świecie i siedmioma albumami studyjnymi!