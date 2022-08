Ten kraj woli bogatych podróżnych. "Chcemy stawiać na jakościowych turystów"

- Młodzi mieszkańcy Nowej Zelandii też podróżują po całym świecie, bardzo często tanio i z samymi plecakami. Jak możemy odwracać się od takich podróżników i mówić, że nie chcemy, aby tacy turyści nas odwiedzali? To hipokryzja - komentuje Brian Westwood, prezes Backpacker Youth and Adventure Tourism Association. Dodaje również, że backpackerzy, czyli osoby podróżujące z plecakiem, są jakościowymi turystami, bo podróżując, odwiedzają znacznie więcej regionów kraju niż inni turyści. - Choć mogą nocować w bardziej budżetowych miejscach, to podczas podróży korzystają z większej liczby aktywności na miejscu niż inni podróżnicy, co jest bardzo dobre dla lokalnych przedsiębiorców - dodaje Brian Westwood.