Termity stworzyły 200 mln kopców. Ewenement w skali światowej

Liczą sobie prawie 4 tys. lat i zostały usypane przez termity. Obszar, który zajmują jest ogromny. Zbliżony jest do powierzchni Wielkiej Brytanii. Termity wciąż zamieszkują okolicę, na której powstało ich dzieło.



Wielkie dzieło termitów znajduje się w północno-wschodniej Brazylii, na obszarze liczącym 230 tys. kilometrów kwadratowych. Dla porównania, powierzchnia Wielkiej Brytanii to 244 tys. kilometrów kwadratowych. Termity na tak olbrzymim obszarze usypały kopce, sięgające wysokości 2,5 metra.

W sumie jest ponad 200 milionów kopców. Okolica nadal zamieszkiwana jest przez termity. To kluczowa informacja, bo mamy do czynienia z naprawdę wiekową konstrukcją. Według naukowców z Universidade Estadual de Feira de Santana, budowa najstarszych z nich rozpoczęła się 3820 lat temu! Są więc rówieśnikami najstarszych znanych kopców termitów na świecie, które pochodzą z Afryki.

Ogromne kopce służyły termitom do zdobywania pożywienia. To tak naprawdę sieć tuneli, prowadzących do dna lasu. Efekt musi robić wrażenie, skoro konstrukcje da się nawet dostrzec na zdjęciach satelitarnych.