Termy w Polsce. 5 najlepszych basenów termalnych

Termy Bania

14 wodnych niecek, zjeżdżalnie o imponującej długości ponad 300 m, gejzery, armatki wodne, jacuzzi, sztuczne fale, to tylko wybrane atrakcje, które oferują Termy Bania. Położony na Podhalu - w Białce Tatrzańskiej - kompleks to wyjątkowy kompleks basenów termalnych, w których woda pozyskiwana jest na głębokości 2500 m, a jej początkowa temperatura to aż 72 st. C. Do basenów woda trafia już po uwolnieniu części ciepła, zachowując przy tym cenne pierwiastki.