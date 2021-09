Termy w Polsce. Najlepsza opcja na jesienny urlop

Największą popularnością w regionie cieszą się Termy Chochołowskie. Potwierdza to portal Nocowanie.pl w swoim rankingu atrakcji turystycznych. Atutem jest tam woda termalna bogata w siarkę, magnez, wapń i sód, a oprócz tego także solanka. Jej temperatura w ujęciu wynosi 82 stopnie Celsjusza, ale zanim dostanie się do basenów, jest schładzana do 36 stopni. Aby w pełni wykorzystać właściwości chochołowskich źródeł, można spróbować kąpieli w beczkach wypełnionych surową siarkową wodą mineralną.