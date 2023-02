Tłumy w Wenecji. Karnawał przyciąga dziesiątki tysięcy turystów

Wielu gości przyciągnął z pewnością tzw. orszak Marii, czyli przepłynięcie gondoli z 12 uczestniczkami corocznego konkursu w historycznych strojach, spośród których wybrana zostanie najpiękniejsza wenecjanka. Nawiązuje on do wydarzenia z 973 roku, gdy piraci porwali 12 mieszkanek Wenecji. Po pościgu zostały one uwolnione i wróciły do miasta. Do ostatków młode wenecjanki będą uczestniczyć w głównych karnawałowych imprezach.