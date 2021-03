Tomaszów Lubelski. W mieście powstanie łuk triumfalny

Łuk triumfalny to budowla w kształcie monumentalnej, wolno stojącej bramy. Stawiana byłą zawsze dla upamiętnienia ważnej osoby lub uczczenia ważnego wydarzenia, zwykle zwycięstwa militarnego. Teraz taką budowlę zyska Tomaszów Lubelski.

Łuk triumfalny w Tomaszowe Lubelskim

Podczas uroczystości podpisania aktu erekcyjnego pod budowę łuku wicepremier Sasin zaznaczył, że będzie on nawiązywał do triumfalnych bram stawianych na cześć marszałka Piłsudskiego przybywającego do Tomaszowa Lubelskiego.