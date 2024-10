TOP 10 atrakcji turystycznych w Małopolsce

Spacer w tężni solankowej w Wieliczce to doskonały sposób na relaks i poprawę zdrowia. Mikroklimat tężni przypomina ten, jaki panuje nad morzem, co sprawia, że jest to idealna alternatywa dla osób, które nie mogą wybrać się nad Bałtyk. Wdychanie solnego aerozolu korzystnie wpływa na układ oddechowy, pomaga w leczeniu astmy, alergii, a także łagodzi objawy przewlekłego kaszlu. Regularne seanse w tężni mogą także wspomagać terapię stanów zapalnych zatok i nieżytu nosa.