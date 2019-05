Toreador popełnił błąd. Brutalne widowisko mogło skończyć się tragicznie

Mimo że korrida budzi sporo kontrowersji, wciąż cieszy się ogromną popularnością w Hiszpanii. Podczas tradycyjnej walki ginie byk, ale zdarza się, że życie traci również toreador. W taki właśnie sposób mogło się skończyć ostatnie "show" w Madrycie.

W pewnym momencie toreador zrobił błąd i odwrócił się do zwierzęcia tyłem. Wtedy byk ugodził go rogiem w pośladki i podniósł do góry (można to zobaczyć w drugiej minucie wideo). Na trybunach zapanowało poruszenie, a na arenie szybko pojawiło się dwóch mężczyzn chcących pomóc młodemu matadorowi. Mężczyzna, mimo silnego bólu, do samego końca poprowadził występ. Po wszystkim Juan trafił do szpitala na obserwację.