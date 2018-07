Tory na dnie Bałtyku. Nietypowe znalezisko na Helu

Silne wiatry odsłoniły położone przed dekadami tory. Zadziwiającego odkrycia dokonał mężczyzna, który biegał po plaży. Dyrektor miejscowego muzeum tłumaczy, skąd tory mogły się tam znaleźć.

Władysław Szarski, dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża, w rozmowie z TVN24 tłumaczył, że nie są to tory w dokładnym tego słowa znaczeniu. - To prefabrykowane elementy o długości kilku metrów. Układano je doraźnie, by przetransportować jakieś cięższe elementy i załadować na statki bądź okręty – wyjaśnił Szarski. Na pytanie dziennikarki o ich wiek oraz powód, dla którego je zbudowano przyznał, że nie zna na nie odpowiedzi. - Takie elementy układano, jak była taka potrzeba. Robili to Polacy przed wojną, a potem i Niemcy - powiedział.