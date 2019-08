Tragedia w zoo w Lipsku. "Jesteśmy zszokowani i smutni"

"Nasze lwiątka nie żyją" – tymi słowami rozpoczyna się smutny komunikat przedstawicieli lipskiego zoo. Młoda lwica, Kigali, zagryzła w poniedziałek wieczorem swoje kilkudniowe młode. Nie wiadomo nawet, jakiej były płci.

Dwa lwiątka przyszły na świat w piątek. Było to pierwsze potomstwo młodej matki, która od chwili porodu znajdowała się w tzw. "Mutterstube", czyli odosobnionym pokoju, do którego nie mogli zaglądać odwiedzający. Zresztą nawet pracownicy ogrodu zoologicznego mieli ograniczony dostęp do tego pomieszczenia i obserwowali życie młodej matki i jej dzieci wyłącznie przez zamontowaną w środku kamerę.