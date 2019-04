Poszli na polowanie. Jednego z nich zadeptał słoń, a później pożarły go lwy

Kłusownik polował ze swoją ekipą na nosorożca. Niestety został zadeptany przez słonia, a następnie pożarty przez lwy. Wszystko wydarzyło się w Parku Narodowym Krugera w Południowej Afryce.

Policja znalazła szczątki ciała mężczyzny w czwartek, po tym jak czterech innych kłusowników, którzy uciekli, wyjaśniło, że członek ich gangu został zabity podczas polowania. Grupa powiedziała, że zaskoczył ich "wściekły słoń", gdy podkradali się do nosorożca. Spowodowało to śmierć ich przyjaciela , ale jednocześnie dało im szansę na ucieczkę.

Policjanci przesłuchali ponownie w tej sprawie schwytanych kłusowników, aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie zaatakował ich słoń i zabił przyjaciela.

Nieoczekiwanie w czwartek natknęli się na to, co pozostało z kłusownika. Niestety wyglądało na to, że został zjedzony przez lwy.

Wszystko, co pozostało, to zakrwawiona głowa i spodnie.