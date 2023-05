Trasa rowerowa przez środek jeziora. To jak jeżdżenie po wodzie

Droga przez jezioro

Miłośnicy podróży na dwóch kółkach mogą w Belgii skorzystać z ciekawej atrakcji. W Limburgii dostępna jest bowiem dla turystów trasa przez sam środek jeziora. Co ciekawe, nie jest to most, a konstrukcja umieszczona na palach, nosząca nazwę "Cycling through Water". Ma ona dokładnie 212 m długości i 3 m szerokości.