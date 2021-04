"Trudna do uwierzenia gafa". Burmistrz Rzymu w ogniu krytyki

Pomylono koloseum z amfiteatrem we Francji

Zespół marketingowy Rzymu przygotował spot reklamowy, który udostępniła w mediach społecznościowych m.in. Virginia Raggi, burmistrz stolicy Włoch. Film to zapowiedź nadchodzących zawodów golfowych. W 2023 r. w Rzymie odbędzie się turniej o Puchar Rydera z udziałem najlepszych zawodników na świecie. Spot nie zwróciłby większej uwagi, gdyby nie "drobna" pomyłka. W nagraniu pokazano nie koloseum w Rzymie, ale to w Nimes na południu Francji.

Virginia Raggi – kim jest?

Podczas swojej kampanii składała kontrowersyjne obietnice. M.in. zaproponowała, by problem odpadków rozwiązać m.in. poprzez zachęcanie do stosowania wielorazowych pieluszek do prania dla niemowląt. Poza tym przedstawicielka Ruchu, który przeciwny jest wspólnej europejskiej walucie, wystąpiła z koncepcją wprowadzenia częściowego handlu wymiennego i zastąpienia euro inną walutą w małych sklepach. Postulowała też budowę linowej kolei napowietrznej, która miałaby połączyć dwie peryferyjne rzymskie dzielnice i w ten sposób rozładować korki uliczne. Pomysł ten wielu komentatorów prasowych uznało wręcz za szalony.