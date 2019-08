Trump odwołuje wizytę w Polsce. Nie pierwszy raz zmienia plany w ostatniej chwili

Prezydent Donald Trump ogłosił w czwartek, że jednak nie przyleci z wizytą do Polski. Oficjalnym powodem jest nadciągający nad Florydę huragan Dorian. Okazuje się, że w przeszłości prezydent Stanów Zjednoczonych potrafił odwołać podróż m.in. z powodu… mżawki.

- Aby mieć pewność, że cała administracja skupi się na nadciągającym huraganie, zdecydowałem się wysłać do Polski wiceprezydenta Mike’a Pence’a – oświadczył Donald Trump , który już przygotowuje się do przyszłorocznych wyborów i opuszczenie rodaków w obliczu takiego żywiołu byłoby dla niego zbyt dużą stratą wizerunkową.

To nie pierwszy raz, gdy Trump zmienia decyzję w sprawie zagranicznej wizyty. W lutym 2018 r. miał przeciąć wstęgę przy nowej siedzibie amerykańskiej ambasady w Londynie. Odwołał zaplanowaną podróż, tłumacząc, że zatwierdzona przez Baracka Obamę decyzja o budowie nowej siedziby ambasady była błędna i niepotrzebna. Co prawda przypominano, że pierwsze kroki w tej sprawie wykonał w 2008 r. George W. Bush, ale Trump i tak zjawił się w Londynie dopiero w lipcu.

Wizja aktywistów sprzeciwiających się wizycie Trumpa postawiła również pod znakiem zapytania jego wizytę w Dublinie. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał odwiedzić stolicę Irlandii w listopadzie 2018 r., która miała być przystankiem w podróży do Paryża na 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej. Ostatecznie do Irlandii Trump zawitał dopiero w czerwcu tego roku.

W trakcie wspomnianej wizyty we Francji również doszło do odwołania jednej z podróży. Trump zrezygnował z wizyty na cmentarzu w Belleau, oddalonego niecałe 90 km od Paryża. Prezydent nie poleciał na miejsce bitwy z 1917 r., w trakcie której wojska amerykańskie wraz z Francją i Wielką Brytanią powstrzymywały ekspansję Niemców na Paryż. Powodem odwołania tej wizyty miał być źle przygotowany śmigłowiec, który nie był gotowy do odbycia podróży we mgle i mżawce.