Trzęsienie ziemi w Australii. Zniszczone budynki i popękane ulice

Szef służby ds. sytuacji nadzwyczajnych stanu Wiktoria, Tim Wiebusch apeluje do kierowców, aby nie wsiadać do samochodu jeżeli nie jest to konieczne, ryzyko że znowu pojawi się taka sytuacja jest bardzo prawdopodobne. Ważne również, aby podczas trzęsienia jak najszybciej opuszczać budynki i trzymać się od nich z daleka. W tym czasie najlepiej przebywać na otwartej przestrzeni.