Wyspy Kanaryjskie. "Wybuch wulkanu to atrakcja turystyczna"

La Palma zaprasza turystów

Minister zapewniła, że wyspa nadal jest otwarta dla turystów, którzy mogą przyjeżdżać bez obawy. Zapewniła, że jeżeli dany hotel byłby zagrożony przez płynącą lawę lub popiół wulkaniczny, to turyści będą przenoszeni do innego, aby "mogli cieszyć się wakacjami i tym, co dała nam natura".