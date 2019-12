Tu zaczaruje cię świąteczna magia! Szwajcaria zaprasza na jarmarki świąteczne

Lubimy poczuć magię świąt Bożego Narodzenia możliwie jak najwcześniej, przeżywać wyjątkowy czas w roku z bliskimi w uroczej atmosferze. Szwajcaria zaprasza nas na swoje tradycyjne Jarmarki Bożonarodzeniowe przez niemal cały grudzień. A teraz jest bliżej, niż myślicie!

Czego posmakować?

Co kupić?

Jarmark Świąteczny to doskonała okazja, by zapoznać się z lokalnym rzemiosłem. Bazylea szczyci się pięknymi, ręcznie wykonanymi bombkami. Połyskujące ozdoby wykonywane są w każdym możliwym kształcie czy kolorze. Spacerowiczów kuszą także wyroby z gliny, drewna, papierowe gwiazdy świąteczne, ubrania i dodatki z naturalnych tkanin, designerska biżuteria. Jeśli pragniemy przywieźć charakterystyczną pamiątkę, stragany oferują drobiazgi z symbolem miasta – odświętną laską biskupa.

Jakie ceny?

Szwajcaria nie jest tanim krajem dla Polaków. Na najtańszą przekąskę na jarmarku należy przeznaczyć 10 CHF (ok. 40 złotych), uwielbiane tu serowe fondue to nawet 25 CHF (ok. 100 złotych) od jednej osoby. Za dzbanuszek grzanego wina zapłacimy 5 CHF (ok. 20 złotych). Jeśli chcemy przywieźć do polski pamiątkowy prezent, musimy przygotować minimum 20 CHF (ok. 80 złotych) na małą ozdobę świąteczną czy drobiazg na choinkę.