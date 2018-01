Tunezja – idealne miejsce na wiosenny urlop

Tunezja to kraj, który można odwiedzać przez cały rok, ale najlepiej jest wybrać się tam już wiosną. Proponujemy świetne i niedrogie oferty na krótki wypad nie tylko we dwoje. Niektóre warto rezerwować już na kwiecień.

Tunezja – dlaczego warto pojechać wiosną?

Tak naprawdę przez cały rok można odwiedzać Tunezję, jednak korzystniej będzie wybrać się tam wiosną lub jesienią. Wtedy pogoda jest znacznie łagodniejsza, co nie oznacza oczywiście, że jest tak zimno i nieprzyjemnie jak w Polsce. Kraj ten w miesiącach letnich, tj. w lipcu i sierpniu, jest dość upalny, zwłaszcza w obrębie miast i w okolicach pustyni, co może być męczące. Wiosną i jesienią zaś temperatura średnio waha się między 16 a 20 st. C.