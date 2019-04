Turcja, Egipt, Grecja. Wiemy, gdzie Polacy odpoczną na wiosnę

Po tym, jak do Polski z ciepłych krajów powróciły bociany, rodzimi turyści udają się w odwrotnym kierunku. Sprzyja temu fakt, że wykorzystanie 7 dni urlopu na przełomie kwietnia i maja przekłada się w tym roku na aż 16-dniowy wypoczynek.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Egipt jest wciąż chętnie wybieranym kierunkiem przez rodziny z dziećmi (Shutterstock.com)

Niezwykle rzadko zdarza się bowiem, by święta wielkanocne (w tym roku 21-22 kwietnia) znajdowały się w kalendarzu tak blisko długiego weekendu majowego.

Wyjątkowa konstelacja świąt umożliwia Polakom zaplanowanie wyjątkowych wakacji, idealnych na godne uczczenie wiosny, np. na plażach Turcji czy Egiptu. To również idealny moment na wycieczkę objazdową.

W tym roku kalendarz stwarza szerokie możliwości planowania urlopu – niektórzy na wyjazdach spędzą ponad dwa tygodnie, wykorzystując krótki "pomost" pomiędzy świętami. Wśród podróżników rezerwujących wyjazdy na portalu i w salonach Wakacje.pl, najpopularniejsze są jednak wyjazdy tygodniowe (76 proc. rezerwacji na ten okres). Na dłużej (9 lub więcej dni) wyjedzie 11 proc. urlopowiczów.

Zobacz też: Powrót wioski. Woda odsłoniła historyczne zabudowania

Wśród wielkanocno-majówkowych bestsellerów znalazły się same turystyczne klasyki. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, na czele najpopularniejszych kierunków na przełom kwietnia i maja jest Turcja, z wysokim, 26-procentowym udziałem w rezerwacjach. Wiosną dobrze czują się tu zarówno miłośnicy relaksu czy kąpieli słonecznych, jak i podróżnicy nastawieni na zwiedzanie. Wysoka temperatura (25-30 st. C) z pewnością pozwala poczuć namiastkę lata. Do tego dochodzi lubiana przez wszystkich wyśmienita kuchnia i bogate programy all inclusive. W efekcie kierunek ten był najchętniej wybieranym we wszystkich województwach Polski.

Shutterstock.com Podziel się

Na drugim miejscu uplasował się Egipt, z blisko 16-procentowym udziałem w rezerwacjach. Wielu sympatyków tego kierunku (a w Polsce ich nie brakuje) uważa, że właśnie teraz nastał najlepszy czas na wyjazdy do Hurghady, Marsa Alam, czy Sharm El Sheikh. Obecnie temperatury w tych kurortach oscylują wokół 30 stopni, co stwarza idealne warunki do plażowania czy snurkelingu. W wysokim sezonie, a więc w lipcu czy sierpniu, rzadkością w Egipcie nie jest wcale 40 kresek na termometrze, co może być uciążliwe.

- Egipt to idealny kierunek dla rodzin z dziećmi – mówi Adriana Protosiewicz, specjalista ds. produktu Wakacje.pl. - Sam przelot trwa jedynie ok. 4 godzin, a tamtejsze komfortowe hotele oferują wiele udogodnień, m.in. baseny ze zjeżdżalniami wodnymi, szkoły nurkowania, animacje czy urozmaicone posiłki. Pogoda jest przyjemna - nie męczą nas ekstremalne upały, co pozwala też wybrać się na wycieczkę ze zwiedzaniem słynnych egipskich zabytków z czasów antycznych.

Mimo utraty pozycji lidera, jak zwykle sporą popularnością cieszy się Grecja (14,5 proc. udziału w rezerwacjach). Wiosną wyspy i półwyspy Hellady mają nieco inne oblicze niż w środku lata – jest bardziej zielono, a ciepła, lecz nie upalna temperatura, w połączeniu z orzeźwiającym wiatrem od morza, sprzyja poznawaniu zabytków i skarbów śródziemnomorskiej przyrody.

Wśród kierunków egzotycznych królują różne zakątki Azji. Największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (21 proc. udziału w kategorii Egzotyka), co potwierdza obserwowany od kilku lat wzrost sympatii polskiego turysty do tego luksusowego, ale i co raz bardziej otwartego kierunku. Pewnym zaskoczeniem jest wysokie, drugie miejsce Chin (18,5 proc. w kategorii Egzotyka). Na podium jest też niezwykle gorąca o tej porze roku Tajlandia (11 proc.).

Wiosna, ze względu na przyjemną temperaturę i mniejszy niż w lecie ruch turystyczny, uchodzi za najlepszą porę na aktywny wypoczynek i zwiedzanie, stąd duża popularność wycieczek objazdowych. W tym roku prym wiodą dwa kierunki. Wyjazdy do Włoch gwarantują niezapomniane wrażenia – rzymskie Koloseum, katedra w Mediolanie, toskańskie wioski czy Cinque Terre to miejsca, które wiosną są szczególnie piękne i szczególnie pięknie prezentują się na pamiątkowych fotografiach. Polacy chętnie wybierają też wycieczki ze zwiedzaniem Ziemi Świętej. Podczas nich można na własne oczy zobaczyć miejsca opisywane w Biblii, co w kontekście świąt wielkanocnych nabiera dodatkowego znaczenia. Bazylika Narodzenia Pańskiego, Ogród Oliwny, Via Dolorosa, czy Bazylika Grobu Pańskiego to żelazne punkty programu każdego objazdu.

W okresie wielkanocno-majówkowym wyjadą głównie pary (55 procent rezerwacji), choć rzadkością nie będą też rodziny z dziećmi (26 proc.). Single dokonali niespełna 5 proc. rezerwacji. Polacy za swoje wyjazdy zapłacą średnio 2418 złotych per capita, przy 6122 złotych przeciętnej wartości całej rezerwacji.

Najwięcej turystów wyjedzie z województw mazowieckiego (21,3 proc. rezerwacji), śląskiego (14,5 proc.) i pomorskiego (11,9 proc.). Najwięcej za swoje wakacje zapłacą podróżni z kujawsko-pomorskiego (śr. 3394 zł na osobę), najtaniej wypoczną z kolei mieszkańcy województwa lubuskiego (śr. 1802 zł per capita).