Turcja inaczej. Pusto, zielono i malowniczo

Atrakcje Gór Pontyjskich

Miłośnicy architektury sakralnej (i pięknych widoków) mogą wybrać się do oddalonego o 50 km do Trabzonu monasteru Sumela. Dawny męski klasztor przycupnął na stromej skale na wysokości 1300 m n.p.m. i to właśnie jego widowiskowe położenie robi na odwiedzających największe wrażenie. Pierwszy mały kościół postawiono tu już w IV w., a później rozbudowano go do monastyru z 72 celami. Trudno uwierzyć, że budowa na takiej wysokości była możliwa bez współczesnych narzędzi i maszyn. W kategoriach historycznych cenne są XVIII-wieczne freski przedstawiające sceny biblijne. Po proklamowaniu Republiki Tureckiej w 1923 r. mnisi opuścili klasztor.