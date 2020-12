Turcja. Samochody ślizgały się na ulicach Ankary

Opady śniegu w Turcji, zwłaszcza na północy kraju, zdarzają się niemal każdej zimy. Jednak tamtejsi kierowcy nie zawsze są przygotowani na zmienne warunki atmosferyczne. Gdy cienka warstwa lodu pokrywa ulice, dochodzi do wielu stłuczek.

Tak właśnie było w ostatnich dniach w Ankarze – przede wszystkim na stromych ulicach stolicy. Jak przekazuje TVN Meteo, lód na drogach skutecznie uniemożliwiał zapanowanie nad samochodami, co świetnie widać na udostępnionych w sieci nagraniach.

Mimo starań kierowców nie byli oni w stanie zapanować nad pojazdami. Doszło do ok. 10 kolizji. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Informacja o sytuacji na drogach Ankary szybko się rozeszła wśród kierowców i sprawiła, że wielu z nich zdecydowało się nie wsiadać tego dnia do swoich samochodów.