Turcja nadal w czołówce. "Widzimy coraz większe zainteresowanie"

- To jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków Polaków, co potwierdzają zarówno statystyki prowadzone przez stronę turecką, jak i dane sprzedażowe biur podróży. W ubiegłym roku urlop w tym kraju spędził co czwarty klient Wakacje.pl. Wszystko wskazuje, że również tego lata Turcja będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wypoczynek - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl.