Alanya czy Bodrum? Wybierz idealne miejsce na urlop w Turcji

- Który region w Turcji wybrać na wakacje – riwierę czy część egejską? To bardzo często zadawane pytanie przez naszych klientów - mówi Agata Biernat z portalu Wakacje.pl. - Polscy turyści częściej stawiają na tę pierwszą, a to ze względu na szerokie piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza – szczególnie istotne dla rodzin z dziećmi – duży wybór hoteli z opcją all inclusive oraz basenami i zjeżdżalniami, możliwość wylotu z lokalnych lotnisk, a także niższe niż w Turcji Egejskiej ceny.