Tureckie wakacje Prokopa. Jak ocenia swój pierwszy raz na Riwierze Tureckiej?

Ten podróżniczy debiut odbył się dzięki współpracy z Wakacje.pl. Powstały w jej wyniku program "Tureckie Wakacje Prokopa" zabiera nas na wycieczkę po Riwierze Tureckiej i prezentuje najciekawsze miejsca, które trzeba dodać do listy "must see". W pierwszym odcinku zwiedzamy z nim m.in. Antalyę, Demre i grobowce skalne w Myrze.