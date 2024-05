Tureckie wakacje Prokopa odc.2 . Co więcej oferuje Riwiera Turecka?

Jak pisze pod pierwszym odcinkiem – "Przez tydzień, wakacyjnie przemierzałem "turecką Rivierę", odwiedzając najfajniejsze miejsca w regionie i poszukując urlopowych atrakcji. Może to, co odkryłem, zainspiruje Was do tego, żeby samemu się tam wybrać?". Sprawdźcie w drugim odcinku jego nowego programu.