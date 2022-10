Turyści awanturowali się w samolotach. Powodem był alkohol

Straż graniczna z placówki we Wrocławiu-Strachowicach postanowiła przekazać wyraźnie pijatego mężczyznę policji, która zawiozła go do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Tam stwierdzono, że ma ona aż 2,3 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu również został on ukarany mandatem karnym.