Turyści będą zachwyceni. Wielka pętla beskidzka już otwarta

Nowy szlak prowadzi przez Szyndzielnię, Klimczok, Błatnią, Brenną, Równicę, Czantorię Wielką, Stożek, Przełęcz Kubalonkę, Baranią Górę, Węgierską Górkę, koło Stacji Abrahamów i Słowianki, Rysiankę, Halę Miziową i Pilsko na Markowe Szczawiny i stację na Jaworzynie, pętlą wokół Babiej Góry do Zawoi i przez Jałowiec do Chaty Adamów, przez Park Etnograficzny w Ślemieniu, Chatkę Gibasówkę do Międzybrodzia i na Górę Żar. Finałem będzie przekroczenie rzeki Soły, wyjście na Rogacz i Magurkę, Kozią Górę i powrót na Szyndzielnię.