Wściekłe ptaki atakują. Ludzie wracają zakrwawieni ze spacerów

Kobieta z Warszawy chciała uciec przed agresywnym ptakiem, ale ten poleciał za nią, doprowadzając do potknięcia i upadku. Dopiero wtedy wrona zostawiła kobietę. "Zakrwawiona wróciłam do domu. Wzięłam prysznic i idę do lekarza" - napisała warszawianka we wpisie.