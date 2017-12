Turyści i złodzieje. Podziwianie im nie wystarczyło

Nie wystarczało im podziwianie cennych przedmiotów czy zabytków. Pragnęli posiąść je tylko dla siebie. W wielu przypadkach skradzione łupy przeliczali jedynie na pieniądze. Byli gotowi nawet je zniszczyć, by tylko zdobyć mamonę.

Wyciął z ram obraz Moneta

Najgłośniejszym polskim pasjonatem sztuki, u którego zamiłowanie do niej przerodziło się w przestępczą pasję, był Robert Z. We wrześniu 2000 r. mężczyzna ten, podając się za studenta malarstwa, skradł z muzeum w Poznaniu słynne dzieło Claude'a Moneta "Plaża w Pourville". Nie niepokojony przez nikogo (pracownikom muzeum wyznał, że chce szkicować obraz), pieczołowicie wyciął pracę francuskiego impresjonisty z ram. Przez 9 lat rozkoszował się "Plażą" w domowym zaciszu w rodzinnym Olkuszu. Obraz, którego wartość oszacowano na około 7 mln dolarów, znaleziono ukryty za szafą w mieszkaniu rodziców złodzieja. – Nie chciałem go sprzedać. Jestem miłośnikiem twórczości Moneta – zeznał w trakcie rozprawy Robert Z.