Turyści masowo odwiedzają to miejsce. Władze musiały zareagować

Ruch jednokierunkowy zaczął funkcjonować już w miniony weekend, czyli w dniach od 7 do 11 grudnia br. Takie same przepisy będą obowiązywać w dniach od 17 do 23 grudnia br. (w godz. od 9:00 do 21:00), a także w święta, czyli od 24 do 27 grudnia (od 9:00 do 15:00).