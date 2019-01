Turyści mieli polecieć w kosmos. Ich marzenia pozostały w przestworzach

Przedsiębiorstwo XCOR Aerospace Inc. miało spełnić marzenia 282 osób. Jednak zamiast niezwykłej podróży poza orbitę Ziemi, niedoszli "kosmiczni" turyści muszą walczyć o pieniądze.

Firma XCOR Aerospace Inc. powstała w 1999 r. Początkowo zajmowała się wyłącznie projektowaniem silników do samolotów. Jednak w 2008 r. ogłosiła plan stworzenia prywatnej, dwumiejscowej maszyny suborbitalnej. Według założeń miała się wznosić na wysokość 62 km, a pasażerowie mieli odczuwać przez 90 sekund stan nieważkości.

Pierwsze loty komercyjne miały się odbyć w 2011 r. Każda osoba, która chciała poczuć kosmiczne doznania musiała zapłacić za bilet od 95 tys. do nawet 150 tys. dolarów (od ok. 357 tys. do 565 tys. zł). Natomiast 35 tys. dol. (ok. 132 tys. zł) od osoby miało być zdeponowane na rachunek powierniczy, a następnie zwrócone klientom XCOR na wypadek, gdyby firma nie wywiązała się z kontraktu.