Turyści nagrali moment, gdy fale sięgnęły trzeciego piętra hotelu. Żywioł zmiótł balkony

Nacierające na turystów 6-metrowe fale nie skłoniły ich do ucieczki. Nadal siedzieli w restauracji i robili zdjęcia żywiołowi, bo uznali, że to zbyt widowiskowy moment, by odpuścić jego uwiecznienie. Chwilę później woda wybiła szyby budynku.

Z dwóch budynków postawionych najbliżej linii brzegowej ewakuowano turystów z 65 pokoi (Shutterstock.com)

Takie sceny rozgrywały się na południu Teneryfy. Na północy fale sięgały nawet trzeciego piętra. Wakacje wielu turystów, przebywających na Wyspach Kanaryjskich, zamieniły się w chwile grozy, przeplatane z walką o przetrwanie. W miejscowości Mesa del Mar 12-metrowe fale uderzyły nagle w okna ich pokoi hotelowych, a z niektórych balkonów zmiotły metalowe barierki. Ten moment uwiecznili turyści z budynków obok.

Lokalny burmistrz poinformował media, że wcześniej ostrzeżono osoby przebywające w kurortach, więc uderzenie oceanicznej fali nie mogło być zaskoczeniem. Z dwóch budynków postawionych najbliżej linii brzegowej ewakuowano turystów z 65 pokoi. Nikt nie został ranny, jednak zniszczeniu uległy balkony i okna w apartamentowcach. Na nagraniu widać, jak żywioł zmiata metalowe barierki oraz wszystko, co na tarasach było pozostawione.

Hiszpański Huffington Post informuje również o sytuacji z południa Teneryfy. Tam 6- metrowe fale wpadły do restauracji, w której przesiadywali turyści. Podczas polowania na perfekcyjne ujęcie do zdjęcia, zapomnieli oni o kwestiach bezpieczeństwa i wyczekali do ostatniej chwili, by uwiecznić żywioł. Woda rozbiła okna, jednak serwis nie podaje informacji o ofiarach ani rannych.

Hiszpańskie władze wydały ostrzeżenie w postaci czerwonego alertu w związku z załamaniem pogodowym w regionie. W najbliższych dniach na Wyspach Kanaryjskichmożna spodziewać się intensywnych ulew oraz kolejnych partii kilkunastometrowych fal.

